Mahmut Arıkan'dan Kartalkaya ailelerine ziyaret: 'En büyük kriz ahlak krizi'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kartalkaya’da yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından adalet talebiyle Ankara Anıtpark’ta eylem yapan Kartalkaya Aile Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Ailelerin yaşadıkları mağduriyetleri dinleyen Arıkan, Türkiye’de adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğini belirterek iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Arıkan, ülkedeki temel sorunlardan birinin ahlaki değerlerde yaşanan kriz olduğunu savunarak, “En büyük kriz ahlâk krizi” dedi.

"KENDİLERİNE YAKIN İNSANLAR KORUNURKEN..."

Adaletin herkes için eşit şekilde işlemesi halinde ailelerin bugün Anıtpark’ta bulunmak zorunda kalmayacağını ifade eden Arıkan, bazı kesimlerin siyasi yakınlıkları nedeniyle korunduğunu öne sürdü.

Arıkan, “Bir takım kendilerine yakın insanlar korunurken, bu kadar mazlumun mağdur edilmesi kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

Kartalkaya faciasının üzerinden yaklaşık 20 ay geçmesine karşın ailelerin hâlâ eylem yapmak zorunda kaldığını belirten Arıkan, bu durumun Türkiye’ye yakışmadığını söyledi.

“GEREĞİNİN YAPILMASI SİYASETE YAKINLIKLA ALAKALI HALE GELDİ”

Arıkan, adaletin uygulanmasının siyasi bağlantılarla ilişkilendirildiği bir düzenin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Gereğinin yapılması siyasete yakınlıkla alakalı bir hal almaya başladı” dedi.

Türkiye’nin herkes için eşit adaletin sağlandığı bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir zulüm ebedi olamaz. Bir yerde hesabı sorulacak.”

Kartalkaya Aile Platformu üyeleri ise, Arıkan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, faciada yakınlarını kaybeden ailelerin adalet ve sorumluların hesap vermesi yönündeki taleplerini yineledi.