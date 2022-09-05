Mahmut Elen eşi Arzı Elen'i Fırat Nehri kenarına götürüp tabancayla öldürdü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Mahmut Elen (37), Fırat Nehri kenarına götürdüğü eşi Arzı Elen’i (34) aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Büyükoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti. Burada tartışan çiftten Mahmut Elen, yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek, kaçtı.
Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 çocuk annesi Arzı Elen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
MAHMUT ELEN TUTUKLANDI
Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen’i tarlada saklanırken yakaladı. Mahmut Elen cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.
Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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