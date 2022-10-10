Mahmut Özgener güven tazeledi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 08:15

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, 4 yıl aradan sonra başkan seçimi için sandık başına gitti. İZTO’da 26 yıl sonra ilk kez tek aday olarak seçimlere giren Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2. kez başkan oldu. fuarizmir’de 3 Ekim’de yapılan seçimlerde belirlenen 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesinden 59’u yeni, 127’si ise geçen dönemde mecliste bulunan üyeler arasından seçildi. Meclisteki kadın üye sayısının ise 7 olduğu öğrenildi.

Seçimlere Ulaşım Araçları Satış Grubu meslek komitesinden tek listeyle giren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, kendi komitesinde kullanılan 186 oyun 184’ünü alarak yeniden İZTO meclis üyesi oldu. Üyeler; Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu delege seçimleriyle Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimlerinin belirlenmesi için de önceki gün oy kullandı. 185 oyun kullanıldı, 2 oy geçersiz sayıldı, Mahmut Özgener 183 oyla yeniden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Tek aday olan Özgener, 2. kez aynı göreve seçildi. Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da 182 oyla yeniden bu göreve seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener şunları vurguladı: “Demokrasi açısından odaya yakışan bir süreci geride bıraktık. 4 yılda yaptığımız işlerin kabul gördüğünü anlıyoruz, sorumluluğumuz arttı. İlk 4 yıldaki projeleri daha da geliştirerek, hizmet etmeye devam ediyor olacağız. Seçime rakipsiz olarak giren tek ben değilim. Meclis Başkanımız da rakipsizdi. Bu da meclisimizi doğru yönettiğinin göstergesidir. Kendisini tebrik ederim. Çok başarılı iki kadın üyemizi yönetime aldık. Türkiye’nin önünde önemli bir seçim var, ama bizim işimiz siyaset değil. Görevimiz, üyelerin sorunlarının çözümünde rol oynayabilmek. Aynı zamanda şehrimiz ve ülkemiz için iş dünyasına katkı sağlayacak projeler üretmek.”