'Mahrem' dedi, polis ekiplerini harekete geçirdi
Erzurum'da gittiği misafirhanedeki görevliye açık saçlı kimliğinin üzerine, saçı kapalı fotoğrafını yapıştırdığı kimliğini gösteren D. A. (30) polisi alarma geçirdi. 'mahrem' diye kimliğini polislere göstermek istemeyen D.A. polis merkezine götürdü.
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gar Müdürlüğü'ne ait misafirhaneye giden D.A., görevliye başı açık fotoğrafının üzerine başı kapalı bir fotoğrafı yapıştırılmış kimliğini gösterdi.
Görevlinin bu kimliği kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine yüzünde maske ve başında siyah bir örtü bulunan kadın öfkelenerek misafirhaneden ayrıldı. Durumundan şüphelenen görevli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbarı kısa sürede değerlendiren terör ve asayiş ekipleri bölgeyi kısa sürede ablukaya aldı. Verilen eşkal üzerine polis şüphelendikleri özellikle kara çarşaflı kadınların kimliklerini kontrol etti.
Aramalar sürerken polis telsizinden kadının Barış Pınarı Köprüsü üzerinde görüldüğü anonsu geldi. Tüm ekipler kısa sürede bölgeye giderek kadının etrafını sardı ve dikkatli bir şekilde yanına yaklaştı. Kadın kendisine kimlik soran polislerden kendi kimliklerini göstermesini istedi.
"SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDASINIZ"
Bunun üzerine kadın, "Bu kez bayan polis baksın. Dini olarak böyle bir şey benim hakkım bana saygı göstermek zorundasınız. Dini kurallara uymak zorundasınız. Dinimi yaşamak benim hakkım benim kimliğimi hanım polis görsün. Üzerinde saçı açık olan fotoğrafımı görmenizi istemiyorum. Eliniz çarptı, bana dokunmayın lütfen. Hassasiyet gösterin. Göreviniz olabilir ama bu şekilde bana yardımcı olmanız lazım" diye konuştu.
Yaşanan bu tartışmaların ardından olay yerine gelen iki kadın polis memuru A.D.'nin kimliğini kontrol ettikten sonra, yanındaki poşetlerini de alarak detaylı inceleme için Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.
SERBEST BIRAKILDI
Genç kadının yapılan GBT sorgulamasında herhangi olumsuzluk çıkmadı. D.A. resmi evrakta sahtecilikten işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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