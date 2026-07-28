Mahruki’nin tutukluluk itirazı reddedildi: ‘Kullanılmayan kelimeden tutuklu’

15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Karara yönelik “Şüpheliye atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, ceza alt ve üst sınırı, delillerin toplanma aşamasında olduğu, kaçma tehlikesi, tutuklamanın şüpheli üzerine atılı suça göre orantılı oluşu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanısı” gerekçe gösterildi. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yaklaşık iki haftadır tutuklu bulunan Mahruki’nin avukatı Şehmus Tekik, karar sonrası gazetemize konuştu.

‘EN TEMEL İLKEYLE BAĞDAŞMIYOR’

“Karara katılmıyoruz ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diyen Av. Tekik, “Dikkat çekici olan husus şudur ki, müvekkilimizin 15 Temmuz için 'tiyatro' dediği ileri sürülerek tutuklamaya sevk edilmesine rağmen, paylaşımında böyle bir ifade tek bir kelime dahi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Müvekkile ait olmayan bir söylem üzerinden özgürlüğünden mahrum bırakılmasının, ceza muhakemesinin en temel ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkat çeken Av. Tekik, “Bir kişiye söylemediği söz isnat edilerek tutuklama tedbirine başvurulması hukuk devleti açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Dosyanın sonunda maddi gerçeğin ve hukukun üstünlüğünün ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır” dedi.