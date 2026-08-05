Makam odasına Erdoğan'ın fotoğrafını astı: 'Bana sahip çıkın' diyen Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'e 'reis'li yanıt

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin yankıları süren Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AKP Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

"KARŞI MAHALLEDEN GELİYORUM..."

Burada bir konuşma yapan ve AKP'lilere "Sahip çıkacağınıza inanıyorum" sözleriyle seslenen Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

“Ben çok uzun konuşmayı sevmem. Sadece şu kadar söyleyeceğim: Karşı mahalleden geliyorum. Uzun yıllar sonrasında karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınızı, gerekçelerini doğru anlatacağınıza inanıyorum. Ve... ve bol bol çalışarak, Tuzla'nın bütün kronik sorunlarını hep birlikte çözeceğiz diyorum. Allah'ın izniyle, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.”

"SEN BİZE REİSİN EMANETİSİN"

AKP’liler ise, Eren Ali Bingöl’ün Sahip çıkacağınızı, gerekçelerini doğru anlatacağınıza inanıyorum" sözlerine, “Sen bize Reis'in emanetisin” sloganıyla karşılık verdi.

MAKAM ODASINA ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI ASTI

Eren Ali Bingöl ayrıca, makam odasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astı.

Bingöl'ü belediyede ziyarete giden AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Türkiye Yüzyılı eserlerinin rölyeflerinin yer aldığı" plaket hediye etti.