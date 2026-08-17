Malatya’da 5 dakikalık fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

Malatya’da aniden bastıran sağanak ve şiddetli fırtına, dakikalar içerisinde kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarındaki kiremit ve parçalar koparak yere düşerken, çok sayıda ağaç devrildi. Yollara devrilen ağaçlar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kısa süreli ancak etkili olan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında cadde ve sokaklarda su birikti. Bazı yollar kısa sürede adeta göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

MAŞTİ’NİN ÇATISI YENİDEN HASAR GÖRDÜ

Fırtınanın etkili olduğu noktalardan biri de Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) oldu. Terminalin çatısındaki sac parçaları şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak, düştü.

6 Şubat depremlerinde zarar gördükten sonra onarılan çatının yeniden hasar görmesi dikkat çekti. Sac parçalarının düştüğü sırada bölgede kimsenin bulunmaması olası yaralanmaların önüne geçti.

İstasyon Caddesi’nde bulunan bir eczane de şiddetli fırtınadan etkilendi. Rüzgara dayanamayan iş yerinin dış cephedeki vitrin camları patlarken, içeride bulunan bazı dolaplarda da hasar meydana geldi.

YENİ SANAYİ SİTESİ’NDE ESNAFIN İŞ YERİNİ SU BASTI

Sağanak yağış Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bazı iş yerlerinde de zarara yol açtı. Yeni Sanayi Sitesi’nde ise kısa süre önce teslim edilen bazı iş yerlerinin çatısından akan sular nedeniyle esnafın makine ve malzemeleri zarar gördü

Yaklaşık üç ay önce teslim aldığını belirttiği iş yerinin çatısından su aktığını söyleyen bir esnaf, makine ve malzemelerinin zarar gördüğünü ifade ederek yetkililere tepki gösterdi. Esnaf, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“3 ay önce teslim aldığımız dükkanların çatısının akması sonucu dükkanımız bu hale gelmiştir. Bu sanayi esnafının rezilliği ne zaman bitecek? Bize de yazık, günah. Takımlarımız battı, makinelerimiz su aldı. Zararımızı kim karşılayacak? Yetkililere sesleniyorum; Allah rızası için sanayi esnafıyla ilgilenin.”

PIRLANTA KONUTLARI’NI SU BASTI

Sağanak yağışın ardından Yeşiltepe’de bulunan Pırlanta Konutları ve çevresi de suyla doldu. Bölgede daha önce de benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

Su baskını nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren bazı vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne tepki göstererek, “Adamların umurunda değil. Mahallenin bütün suyu sitenin içine giriyor. Bir çözüm bulamadılar.” ifadelerini kullandı.