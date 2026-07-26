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Malatya'da hurdacılar sitesinde korkutan yangın: Ekipler müdahale etti!

Malatya'da hurdacılar sitesinde korkutan yangın: Ekipler müdahale etti!

26.07.2026 09:13:00
Güncellenme:
DHA
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Malatya'da hurdacılar sitesinde korkutan yangın: Ekipler müdahale etti!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hurdacılar sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, alandaki plastik, kağıt ve diğer yanıcı malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Malatya