Malatya’da iş insanı evinde ölü bulundu

Malatya’da 60 yaşındaki iş insanı, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Abdulgaffar Mahallesi Renkli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanda yalnız yaşayan ve kentte servis taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Bayram Karabulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için evine gitti. Yakınları, Karabulut’u odada yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabulut’un ölümünde ilk belirlemelere göre şüpheli bir duruma rastlanmaz iken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.