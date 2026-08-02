Malatya’da korkutan yangın: 2 ahır ile bir evin çatısı yandı

Yangın, Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ev ve eklentilerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Darende Belediyesi’ne ait su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Darende Belediyesi’nin tüm ekiplerini seferber ettiği yangın, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından kısmen kontrol altına alındı. Yangında 2 ahır ile bir evin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi’nde çıkan yangının ev ve eklentilerini etkilediğini belirterek, "Hava desteği dahil tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Olay yerine intikal etmek üzere yoldayım. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.