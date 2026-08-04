Malatya'da operasyon: Düşük ayarlı 9,3 milyon TL'lik altın ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik operasyon kapsamında kente darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın getirildiği tespit edildi.

5 şüpheli ve tefecilik yapan 1 kişiye ait iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 9 milyon 371 bin TL olan altın, 4 pos cihazı, 8 yarım altın, 226 çeyrek altın, 3 ata çeyrek altın, 1 ata yarım altın, 1 Reşat yarım altın ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.