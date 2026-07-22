Malatya'da ruhsatsız kayısı deposuna mühür

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri ile çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve "ıskarta" olarak nitelendirilen düşük kaliteli kayısıların depolandığı iş yerinde inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde, kayısıların hurda malzemelerin de bulunduğu kerpiç yapı niteliğindeki sağlıksız bir alanda depolandığı, hijyen şartlarının sağlanmadığı, çevre kirliliği ile kötü koku oluşumuna neden olduğu belirlendi.

Ekipler ayrıca iş yerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanırken, iş yeri Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevreyi kirleten, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerekli tüm idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.