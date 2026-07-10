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Malatya'da şaşırtan olay: İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu

Malatya'da şaşırtan olay: İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu

10.07.2026 16:21:00
Güncellenme:
DHA
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Malatya'da şaşırtan olay: İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde inşaat şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ve 2 kafatası bulundu. Kemikler incelenmek üzere toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ile 2 kafatası bulundu.

Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, iki insana ait olduğu tahmin edilen kafatasları ve kemikler vatandaşlar tarafından incelendi. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri, bölgeye gelerek kemikler ve kafataslarını torba içerisine koyarak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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