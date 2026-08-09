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Malatya'da sokak satıcılarına 'narkotik' operasyonu: 11 tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına 'narkotik' operasyonu: 11 tutuklama

9.08.2026 09:08:00
Güncellenme:
ANKA
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Malatya'da sokak satıcılarına 'narkotik' operasyonu: 11 tutuklama

Malatya’da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ve çok sayıda hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin fiziki takip sonucu belirlediği 11 şüphelinin üst aramalarında bin 305 sentetik ecza hap, 248 gram metamfetamin, 192 gram sentetik kannabinoid ile 44 ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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