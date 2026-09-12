Malatya'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Kaleköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taner Ekici ile babası Mithat ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ekici, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Mithat Ekici, kanlar içinde yere yığıldı.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mithat Ekici doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Taner Ekici ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Döner ustası olan Mithat Ekici’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.