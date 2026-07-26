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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

26.07.2026 19:17:00
Güncellenme:
DHA
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Malatya'da polis ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu madde satıcılarına 21-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında yaptığı çalışmada birçok şüpheli tespit edildi.

Fiziki ve teknik takip sonrası tespit edilen şüpheliler ile belirlenen 7 ev, 1 araç ve 9 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 14 bin 446 adet sentetik ecza hap, 181 gram sentetik kannabinoid maddesi, 78 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 173 gram esrar maddesi, 23 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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