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Malatya'da zincirleme kaza... Araç ikiye bölündü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Malatya'da zincirleme kaza... Araç ikiye bölündü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

27.09.2026 10:09:00
Güncellenme:
DHA
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Malatya'da zincirleme kaza... Araç ikiye bölündü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fırıncı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaza meydana meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.A.'nın kullandığı 44 AEE 258 plakalı otomobil, 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araç ve 44 PV 080 plakalı hafif ticari araç, kazaya karıştı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki H.A., B.M.A. ve 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araçtaki F.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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