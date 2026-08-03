Malatya Darende'de yangın: Yurttaşların desteğiyle kontrol altına alındı

Yeşiltaş Mahallesi'nde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerine haber verilirken, ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevre mahallelerden gelen yurttaşlar da traktör, su tankeri ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamaması üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği koordinasyonunda bölgeye ilave itfaiye ekipleri, iş makineleri sevk edildi, hava desteği sağlandı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

2 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen heyet, geçmiş olsun dileklerini ileterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Seddar Yavuz, yangına Valiliğin koordinasyonunda tüm kurumların müdahale ettiğini belirterek, ilk belirlemelere göre iki ahırın zarar gördüğünü, bir evin çatısında hasar oluştuğunu ve yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye personeli ile bir vatandaşın tedbir amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edildiğini bildirdi.

Yavuz, yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.