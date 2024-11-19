Malatya'da 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:39

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:40

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale uygulama noktasında durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

Aramada kamyonet kasasındaki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, N.Y. ve F.H, tutuklandı.