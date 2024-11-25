Malatya'da acı olay: Karda mahsur kalan 5 çobandan 1’i öldü

Malatya’nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri hayatını kaybetti.

Malatya'da acı olay: Karda mahsur kalan 5 çobandan 1’i öldü
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DHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 08:54

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan ve Darende ilçesinde çobanlık yapan 5 kişi, arazide mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler Hekimhan’da 3 Darende’de ise 2 çobanı mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonunda bulundu.

Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri yaşamını yitirdi.


Etiketler: #112 Acil #Malatya

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