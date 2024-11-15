Malatya'da deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:13

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:13

Bugün saat 10.46’da meydana gelen Malatya Doğanşehir merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem ilçedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 5 saniye süren sarsıntı sonrası kameraya yansıyan görüntülerde marketin içinde alışveriş yapan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşadığı ve hızla dışarıya çıktıkları gözlemlendi.

NE OLMUŞTU?

AFAD verilerine göre; Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Paniğe neden olan deprem Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA