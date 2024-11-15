Malatya'da deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar ilçedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin etkisiyle marketin içindeki vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı ve hemen dışarıya koştuğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bugün saat 10.46’da meydana gelen Malatya Doğanşehir merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem ilçedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaklaşık 5 saniye süren sarsıntı sonrası kameraya yansıyan görüntülerde marketin içinde alışveriş yapan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşadığı ve hızla dışarıya çıktıkları gözlemlendi.
NE OLMUŞTU?
AFAD verilerine göre; Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Paniğe neden olan deprem Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi.
VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.
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