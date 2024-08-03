Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.08.2024 - 07:48

Güncelleme: 03.08.2024 - 07:49

Alınan bilgiye göre, Aliçeri Mahallesi'nde Batuhan Vahap Akbaş (16), yeni yaptıkları ev inşaatının üzerinde sulama yaptığı esnada inşaatın üzerinden geçen elektrik kablosuna temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.