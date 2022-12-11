Malatya'da engelli bebeğin ölümü şüpheli bulundu
Malatya'da hayatını kaybeden 1 yaşındaki engelli bebeğin ölümü şüpheli görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya merkeze bağlı Taştepe Mahallesi Ahenk Sokak'ta yaşayan aile, 1 yaşındaki engelli bebekleri Mira A'nın beşiğinde hareketsiz yattığını fark etti.
Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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