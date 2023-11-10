Malatya'da husumetliler arasında silahlı borç- alacak kavgası: 10 yaralı
Malatya'da husumetli iki aile arasında borç nedeniyle çıkan tabanca ve tüfekli kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'da gece yarısı Orduzu Vaizpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında daha önceden borç- alacak nedeniyle husumet bulunan iki aile, tartışmaya başladı.
10 KİŞİ YARALANDI
Kavgaya dönüşen olayda taraflar tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların ve saçmaların hedefi olan; Abdulsamet Y., Kutluhan B., Semih Y., Nazif İ., Sidar İ., Mehmet Ş., Mazlum I., Şükrü B., Mehmet B. ve Orhan B., yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirdi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi ise suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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