Malatya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralındı
Malatya’da dış cephesinde tadilat yapılan 10 katlı bir apartmanda iskele çöktü. Olayda 3 işçi ağır yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde, 08.00 sıralarında Karaaslan Sokak’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan Y.Ş., A.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçinin bulunduğu iskele büyük bir gürültü ile çöktü.
Olayda 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
DURUMLARI CİDDİ
Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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