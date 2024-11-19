Malatya'da kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı
Malatya'da eş zamanlı baskınlarda 4 bin 696 litre kaçak içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda; 4 bin 696 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 606 fişek ele geçirildi.
Suç unsurlarına el koyan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Operasyon #içki #kaçak
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