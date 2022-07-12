Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Darende ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Malatya- Kayseri kara yolunda bulunan Develi Mahallesi yakınlarında, 12 Temmuz Salı sabah saatlerinde Muhammed Enes Korkmaz yönetimindeki 06 HA 7108 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce yön levhası direğine çarptı, ardından şarampole devrildi.
KURTARILAMADILAR
Kazada, sürücü Muhammed Enes Korkmaz (19) ile Fatma Korkmaz (82) yaşamını yitirirken, araçta bulunan Ali K. (50), Raziye K. (54) ve Selen B. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de olay yerindeki incelenme sonrası Adli Tıp morguna gönderildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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