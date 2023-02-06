Malatya'da saatler sonra gelen mucize: 7 yaşındaki Elif ve ailesi enkazdan sağ çıkarıldı!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:07

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 19:27

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Malatya’da; Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartman, saat 13.24’te olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöktü.

Ekipler, binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı.

SAATLER SONRA SAĞ ÇIKARILDILAR

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında önce Elif (7) ve Hamit Taneli (14) kardeşler, 20 dakika sonra da babaları Murat Taneli (60) sağ olarak çıkarıldı.

Baba ve çocukları, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışmalarıysa sürüyor.