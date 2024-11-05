Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:25

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:27

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Abbas Bozkurt idaresindeki 34 FGD 621 plakalı otomobil sürücüsü Çelikhan yol kavşağına dönmek istediği esnada karşı istikametten gelen Cuma Turşu idaresindeki 31 ATS 201 TIR sürücüsü ile çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sevim Bozkurt yaralandı. Yaralı ihbar üzerine Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.