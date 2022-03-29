Malatya'da ucuz ekmek kuyruğu
AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Kuyruklara ilişkin açıklama yapan MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat, "Şu anda en son kapasiteyle ekmek üretiyoruz. Mümkün mertebe kimseyi üzmemeye çalışıyoruz ama elimizden gelen bir şey yok" dedi.
Malatya'da fırınlarda ekmeğin 3 TL’den satılması sonrası vatandaşlar daha ucuza ekmek alabilmek için MEGSAŞ büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.
MEGSAŞ büfelerinde 2 TL’ye satılan ekmeği almak isteyen vatandaşlar, saat 15.00-16.00’dan sonra ekmeğin bittiğini ifade ederken, MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat, yetişemediklerini söyledi.
"ELİMİZDEN GELEN BİR ŞEY YOK"
Özpolat, MEGSAŞ olarak günlük 55 bin ila 60 bin arası ekmek çıkarttıklarını belirterek, "Maalesef yetişmiyor. Şu anda son kapasitede çalışıyoruz. Yeni fabrikalarımız bittikten sonra bütün problemlerimiz çözülecek ama onu da beklemek lazım” dedi.
Ramazan ayına girilirken vatandaşlara ekmek yetiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Özpolat, "Şu anda en son kapasiteyle ekmek üretiyoruz. Mümkün mertebe kimseyi üzmemeye çalışıyoruz ama elimizden gelen bir şey yok. Bu kadar olacağını düşünemedik. Arada 1 liralık bir fark var. Tabi 1 liralık fark olunca da millet bizim büfelere yoğunlaşıyor. Maalesef son durum böyle" dedi.
Özpolat, 3 vardiya çalıştıklarını kaydederek, “En son limitimizle vatandaşlarımıza ekmek üretmeye çalışıyoruz. Ancak bu kadar ekmek çıkarabiliyoruz. 2 vardiyayı, 3’e çıkarttık ve günlük 55-60 bin ekmek çıkarıyoruz” diye konuştu.
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