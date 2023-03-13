Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun'da yakalandı
Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralanmaların olduğu binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında aranan V.A., Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında aranan V.A.'nın Samsun'da olduğu bilgisi üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralama meydana gelen binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında V.A., Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
İnönü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan ve bir dönem Malatya İnşaat Mühendisleri Odası başkan yardımcılığı yapan V.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) ifadesi alınmak üzere Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı