Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun'da yakalandı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:37

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:44

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında aranan V.A.'nın Samsun'da olduğu bilgisi üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Depremlerde yıkılan, ölüm veya yaralama meydana gelen binalar yönünden başlatılan soruşturma kapsamında V.A., Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

İnönü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan ve bir dönem Malatya İnşaat Mühendisleri Odası başkan yardımcılığı yapan V.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) ifadesi alınmak üzere Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.