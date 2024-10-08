Malatya’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya’da yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Feci kaza, 06.15 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre Sivas istikametinde gelen O.U. idaresindeki 23 ADL 080 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Doğan Şahin’in (54) kullandığı 44 ABT 373 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Feci kazada otomobil sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan K.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Doğan Şahin hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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