Maliye, “Kamu Maliyesi Raporu”nu yayımladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı raporda, salgınının etkisinin artması, küresel gıda ve Fed kararlarının yaratacağı olumsuz etkilere de yer verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin “Kamu Maliyesi Raporu”nu yayımladı. Bunda bütçe üzerindeki en büyük risk unsurları olan küresel salgının seyri ile makroekonomik ve finansal gelişmeler göz önüne alındı. Bu kapsamda Covid-19 salgınının etkisinin artması, küresel gıda ve emtia fiyatlarının yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltması gibi faktörlere de bağlı olarak, büyümenin, ithalatın, özel tüketim ve yatırım harcamalarının daha düşük gerçekleşmesi durumunda olabilecekler şöyle sıralandı:
“Tüketime dayalı vergi gelirlerinin, reel ve finans sektörlerinde kârlılıkların beklenenden düşük gerçekleşmesi nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi gelirlerinin azalacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, eşel mobil sistemi nedeniyle petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV gelirlerinin olumsuz etkilenmesi, ekonomik görünümün bozulması nedeniyle gelir tahsilat performansının olumsuz etkilenmesi, salgınla mücadeleye yönelik ilave ihtiyaçların ortaya çıkması ve diğer zaruri nedenlerle harcamalarda artış olması bekleniyor.”
5 PUAN YÜKSELİŞ
Yine 2020 borç stoku/ GSYH kapsamındaki duyarlılık analizi çalışmasına göre, makroekonomik şoklarla merkezi yönetim borç stokunun, TL’de yaşanabilecek yüzde 5’lik değer kaybıyla 63.5 milyar TL, TL faizindeki 500 baz puanlık (5 puan) yükselişle 49.6 milyar TL, GSYH’deki 2 puanlık azalışla 44.8 milyar TL artması öngörülüyor. Raporda kur artışlarının borç stokuna etkisine de yer verilirken şöyle denildi: “2020 sonunda merkezi yönetim borç stoku bir önceki yıla göre 483.8 milyar TL arttı. Bu artışın 279.1 milyar TL’lik kısmı net borçlanmadan ve 204.7 milyar TL’lik kısmı kur farkından kaynaklandı.” Yine bu yılın ilk çeyreği sonunda merkezi yönetim borç stokunun bir önceki çeyreğe göre 137.2 milyar TL arttığı, bunun 24.1 milyar TL’sinin net borçlanma, 113.1 milyar TL’sinin de kur farkından kaynaklandığı belirtildi. İkinci çeyreğin sonunda merkezi yönetim borç stoku bir önceki çeyreğe göre 93.8 milyar TL tutarında arttı. Bunun da 35.6 milyar TL’si net borçlanmadan, 58.2 milyar TL’si kur farkından kaynaklandı.
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