Maliyeti 9,4 milyar TL'ye fırladı: 5 yıldır bitmeyen havalimanı!

AKP’nin 2018 Genel Seçimleri öncesinde yayımladığı Seçim Beyannamesi’nde yer alan projelerden biri daha hedeflenen tarihte tamamlanamadı. “Mega proje” olarak sunulan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın 2021 yılında hizmete gireceği açıklanırken, proje Ağustos 2026 itibarıyla hâlâ tamamlanamadı.

Beyannamede ekonomik büyümeden istihdama, enflasyonla mücadeleden hukuk ve eğitim alanlarına kadar çok sayıda hedef sıralanırken, ulaştırma alanındaki projeler de “mega projeler” başlığı altında duyuruldu.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için 2018 yılında 300 milyon TL maliyet öngörülürken, tamamlanma tarihi olarak 2021 gösterildi.

2023’TE YENİDEN VAAT EDİLDİ

2021 hedefinin gerçekleşmemesinin ardından havalimanı projesi AKP’nin 2023 Seçim Beyannamesi’nde de yer aldı. Bu kez projenin 2023 yılı içinde hizmete açılacağı belirtildi.

Ancak ikinci hedef de gerçekleşmedi. Projenin Temmuz 2026 itibarıyla yalnızca yüzde 25,4’ünün tamamlandığı öğrenildi.

MALİYETİ 31 KAT ARTTI

Havalimanının yalnızca tamamlanma oranı değil, maliyeti de dikkat çekici biçimde değişti. 2018 yılında toplam 300 milyon TL olarak açıklanan proje bedeli, 2026 yılında 9 milyar 442 milyon TL’ye yükseldi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; proje için yalnızca 2026 yılının ocak-haziran döneminde 299,5 milyon TL harcandığı belirtildi. Böylece 2018’de havalimanının tamamı için öngörülen tutara yakın bir kaynak, yalnızca 2026’nın ilk altı ayında kullanılmış oldu.

2018’de 300 milyon TL olarak açıklanan maliyetin 9 milyar 442 milyon TL’ye çıkması, projenin öngörülen başlangıç maliyetinin yaklaşık 31 katına ulaşması anlamına geliyor.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı böylece, seçim beyannamelerinde verilen tamamlanma ve hizmete açılma tarihlerinin geride kalmasına karşın yapımı süren projeler arasındaki yerini korudu.