Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü: Kurtarılanlar konuştu

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmasıyla enkaz altında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

Çöken binadan itfaiyenin kurtardığı Fatma Turhan, "Deprem oluyor zannettim. Her şey yerden yere vurdu, bomba patladı gibi. Ben yatak odasındaydım gardırop üzerime devrildi. Neyse ki biraz zorlandım ama çıkabildim. Beşinci kattaydım. Kapılara gittik ama kitlenmiş açılmıyor En sonunda bizi itfaiyeler dışarı aldılar. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama apartmanda kabul etmediler. Dükkan sahibi galiba kabul etmemiş. Dükkan yeni açıldı. Dükkan açılırken çok ses olmuş ev sallanmış dediler. Gelinle torunum göçük altında. Komşularımın çocukları da var. İnşallah onlar da sağ salim kurtulurlar" dedi.

Seriya Balan, "Ben burada değildim evimiz burada ama ben hastaneden geldim. Eşim evdeydi, komşularımız var. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama binada oturanlar istemedi" diye konuştu.

"BİNAMIZ ÇATLAKTI UFAK TEFEK SES DUYDUĞUNU SÖYLEYEN KOMŞULARIMIZ VAR"

Binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, "Üçüncü katta ya da dördüncü kattaki arkadaşlar sanırım kendileri çıktılar. Zaten binamız eski bir bina. Biz bütün komşularca niyetlenmiştik kentsel dönüşüm ve yarısı bizden kampanyasına. Ama iş orada kaldı, kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Karot alındı mı bilmiyorum. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık ne diyelim keşke bağlasaymışız. Ben evde tektim, eşim ve kızım çok şükür evde değildi. Binamız çatlaktı. Ufak tefek 'çatır çatır' ses duyduğunu söyleyen bazı komşularımız var ama benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekseydi zaten girmezdim eve. Kolon kesmeyle ilgili de bir bilgim yok hassas bir konu. Yorum yapmam doğru olmaz. Üstüme beton parçası düştü sağlık ekipleri ufak bir pansuman yaptılar. Ufak bir kanamam vardı. Sonuçta evimiz kötü durumda benim ufacık yaram çok önemli değil. Bizim bir WhatsApp grubumuz var binada pek çok arkadaşımızın tahliye haberini aldık çok şükür ama ulaşılmayan birkaç kişi kaldı galiba ama emin değilim. Burası bizim evimiz, yuvamız. Hepimiz için acı bir durum. Sabah sayın Valimiz geldi onla da ayaküstü konuştuk. Sağ olsun o da müdahale etmeye çalıştı o da olay yerine geldi bilgi almaya çalıştı. İtfaiye 10 dakika içerisinde intikal etti. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.