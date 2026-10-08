Maltepe’de bina faciası: Hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği açıklandı

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan'a ait olduğu öğrenildi.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

CENAZELER ADLİ TIP'TA

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan'a ait olduğu öğrenildi.