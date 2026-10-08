Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor. Peki, Maltepe'de çöken binada ölü veya yaralı var mı? Bina kaç yıllık, neden çöktü?

MALTEPE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Verilen bilgilerde binanın neden çöktüğüne ilişkin herhangi bir açıklama yer almıyor.

MALTEPE ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ VAR MI?

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada, enkazda kalan iki yurttaşın cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. Şu ana kadar 10 kişinin sağ olarak çıkarıldığı enkazda, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BAŞKAN KÖYMEN: 'BİNAYA 3 KAT EKLENMİŞ'

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çöken binanın 39 yıllık olduğunu belirterek, yapının projesine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Köymen, “Binaya 3 kat ilave edilmiş normalde binanın projesi 4 katlı yapılmış şekilde ve zamanla yıpranma payı da var” ifadelerini kullandı.

Köymen’in açıklamasına göre, 4 katlı olarak projelendirilen binaya sonradan 3 kat daha eklendi.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA KAÇ YILLIK?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre Maltepe Cevizli Mahallesi'nde ilk 3 katı çöken 7 katlı bina 1987 yılında yapıldı.

Vali Gül, binanın çöken 3 katında bir dükkan ve 4 dairenin bulunduğunu belirtti. Binada toplam 12 daire olduğu ve 33 kişinin yaşadığı ifade edildi.