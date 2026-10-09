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Maltepe'de çöken binadaki enkazdan 1 kişi daha çıkarıldı: 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Maltepe'de çöken binadaki enkazdan 1 kişi daha çıkarıldı: 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

9.10.2026 00:46:00
Güncellenme:
DHA
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Maltepe'de çöken binadaki enkazdan 1 kişi daha çıkarıldı: 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Maltepe'de sabah saatlerinde yıkılan 7 katlı binada enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam eden 3 kişiden Mesut Bilecen'in cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun saatlerdir olay yerindeki çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan 3 kişi için AFAD ekiplerince sismik dinleme cihazlarıyla arama çalışmaları başlatılmıştı.

1 KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından Mesut Bilecen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazdaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

İlgili Konular: #Maltepe #enkaz #Bina

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