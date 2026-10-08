Maltepe'de enkaz altında kalanlardan birinin İBB çalışanı olduğu öğrenildi

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yıkılan binanın çevresindeki 4 bina da tedbir amaçlı mühürlendi.

Yıkımın yaşandığı sokak ve çevresi giriş çıkışlara kapatılırken, mahalle sakinlerinin bekleyişinin sürdüğü görüldü. Öte yandan enkazda kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük altında kalan bina sakinlerinden Mesut Delice'nin İBB çalışanı olduğu öğrenildi.