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Maltepe'de enkaz altında kalanlardan birinin İBB çalışanı olduğu öğrenildi

Maltepe'de enkaz altında kalanlardan birinin İBB çalışanı olduğu öğrenildi

8.10.2026 21:38:00
Güncellenme:
İHA
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Maltepe'de enkaz altında kalanlardan birinin İBB çalışanı olduğu öğrenildi

Maltepe'de sabah saatlerinde 3 katı çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan yurttaşlardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.
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Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yıkılan binanın çevresindeki 4 bina da tedbir amaçlı mühürlendi.

Yıkımın yaşandığı sokak ve çevresi giriş çıkışlara kapatılırken, mahalle sakinlerinin bekleyişinin sürdüğü görüldü. Öte yandan enkazda kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük altında kalan bina sakinlerinden Mesut Delice'nin İBB çalışanı olduğu öğrenildi.

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