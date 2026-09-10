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Maltepe'de ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: Can kayıpları ve yaralı var: Özel harekat polisi sevk edildi

Maltepe'de ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: Can kayıpları ve yaralı var: Özel harekat polisi sevk edildi

10.09.2026 14:36:00
Güncellenme:
DHA
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Maltepe'de ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: Can kayıpları ve yaralı var: Özel harekat polisi sevk edildi

Maltepe'de bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki hareketlilik ekipler tarafından dronla havadan takip ediliyor.
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Gülsuyu Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #Maltepe #Silahlı çatışma

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