Maltepe'de ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti: Can kayıpları ve yaralı var: Özel harekat polisi sevk edildi

Gülsuyu Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.