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Maltepe'de kadına şiddet iddiası mahalleliyi sokağa döktü: Balkondaki şüpheliye taşlı tepki

Maltepe'de kadına şiddet iddiası mahalleliyi sokağa döktü: Balkondaki şüpheliye taşlı tepki

22.07.2026 17:05:00
Güncellenme:
DHA
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Maltepe'de kadına şiddet iddiası mahalleliyi sokağa döktü: Balkondaki şüpheliye taşlı tepki

Maltepe'de bir daireden yükselen kadın çığlıkları üzerine kadına şiddet uygulandığını öne süren mahalle sakinleri bina önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösteren kalabalık arasındaki bir kişinin taş fırlattığı gergin anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Maltepe'de bir evden yükselen çığlıklar üzerine kadına şiddet uygulandığını öne süren mahalleli binanın önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösteren kalabalıktan bir kişi ise taş fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadına şiddet uygulandığı öne sürülen bir evden yükselen kadının çığlıklarını duyan mahalleli binanın önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösterilirken, kalabalıktan biri elindeki taşı balkona doğru attı.

Bina önünde yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, balkona çıkan kişiye vatandaşların tepki gösterdiği ve taş atıldığı anlar yer aldı.

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