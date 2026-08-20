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Maltepe'de kentsel dönüşüm binasında korkutan yangın: Çatı alev alev yandı

Maltepe'de kentsel dönüşüm binasında korkutan yangın: Çatı alev alev yandı

20.08.2026 16:32:00
Güncellenme:
DHA
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Maltepe'de kentsel dönüşüm binasında korkutan yangın: Çatı alev alev yandı

Maltepe’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Maltepe’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Özipek Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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