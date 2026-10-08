Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

KURUÇEŞME'DE RESTORASYON FACİASI: 1 ÖLÜ 12 Ağustos 2023'te Beşiktaş Kuruçeşme'de restorasyon çalışması yapılan 4 katlı Oygur Yalısı'nın bir bölümü çöktü. Göçük altında kalan iki kişiden biri yaralı kurtarıldı. Stajyer mimar Atilla Aydın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GÜNGÖREN'DE YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ Oda TV'nin haberine göre 13 Nisan 2023'te Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Park halindeki araçlardan birinde bulunan kişi enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE APARTMAN ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 8 YARALI 2 Haziran 2024'te Küçükçekmece'nin Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartman çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Enkazdan kurtarılanlar arasında 6 aylık bir bebek de bulunuyordu.

FATİH'TE METRUK BİNA ÇÖKTÜ 12 Eylül 2024'te Fatih'in Zeyrek Mahallesi'nde 3 katlı metruk bir bina çöktü. O sırada yoldan geçen bir kişi hafif yaralandı. Çevredeki bir bina da güvenlik amacıyla tahliye edildi.

AYVANSARAY'DA İKİ BİNA ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI 22 Mart 2026'da Fatih Ayvansaray'da meydana gelen patlamanın ardından bitişik iki bina çöktü. Enkazdan 11 kişi çıkarılırken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YIKIM FACİASI: 1 ÖLÜ 8 Haziran 2026'da Küçükçekmece'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın üçüncü katında yıkım çalışması yapılırken kısmi çökme meydana geldi. Enkazdan iki kişi yaralı kurtarıldı. Yaralılardan Muhammet Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARTAL'DA TAHLİYE EDİLEN BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ 26 Temmuz 2026'da Kartal'ın Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın üst katlarındaki balkonlar ile duvarın bir bölümü çöktü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.