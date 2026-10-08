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Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...
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Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

8.10.2026 17:21:00
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Haber Merkezi
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Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın çökmesi, kentte son yıllarda meydana gelen benzer olayları yeniden gündeme getirdi. Kimi binalar kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmaları sırasında, kimileri ise farklı nedenlerle çöktü.

Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

KURUÇEŞME'DE RESTORASYON FACİASI: 1 ÖLÜ

12 Ağustos 2023'te Beşiktaş Kuruçeşme'de restorasyon çalışması yapılan 4 katlı Oygur Yalısı'nın bir bölümü çöktü. Göçük altında kalan iki kişiden biri yaralı kurtarıldı. Stajyer mimar Atilla Aydın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

GÜNGÖREN'DE YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ

Oda TV'nin haberine göre 13 Nisan 2023'te Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Park halindeki araçlardan birinde bulunan kişi enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan kişi yaralandı.

Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE APARTMAN ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

2 Haziran 2024'te Küçükçekmece'nin Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartman çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Enkazdan kurtarılanlar arasında 6 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

FATİH'TE METRUK BİNA ÇÖKTÜ

12 Eylül 2024'te Fatih'in Zeyrek Mahallesi'nde 3 katlı metruk bir bina çöktü. O sırada yoldan geçen bir kişi hafif yaralandı. Çevredeki bir bina da güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

AYVANSARAY'DA İKİ BİNA ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

22 Mart 2026'da Fatih Ayvansaray'da meydana gelen patlamanın ardından bitişik iki bina çöktü. Enkazdan 11 kişi çıkarılırken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YIKIM FACİASI: 1 ÖLÜ

8 Haziran 2026'da Küçükçekmece'nin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın üçüncü katında yıkım çalışması yapılırken kısmi çökme meydana geldi. Enkazdan iki kişi yaralı kurtarıldı. Yaralılardan Muhammet Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

KARTAL'DA TAHLİYE EDİLEN BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

26 Temmuz 2026'da Kartal'ın Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın üst katlarındaki balkonlar ile duvarın bir bölümü çöktü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Maltepe'deki facia geçmişi hatırlattı: İstanbul'da çöken binalar...

MALTEPE'DE 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: 2 CAN KAYBI

8 Ekim 2026'da Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın alt üç katı çöktü. Aktarılan ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarıldı. Enkaz altında olduğu belirtilen 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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