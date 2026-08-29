Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manavgat'ta sazlık ve ağaçlık alanda yangın

Manavgat'ta sazlık ve ağaçlık alanda yangın

29.08.2026 15:21:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Manavgat'ta sazlık ve ağaçlık alanda yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın; itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Boğaz Mendirek yolu Titreyengöl kenarında bulunan sazlık ve ağaçlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Kuru otlar ve sazlıklarda başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan otel çalışanları müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Çalışmaları Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan olay yerinden takip etti.

İlgili Konular: #Antalya #Yangın