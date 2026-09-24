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Manavgat’ta turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Manavgat’ta turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

24.09.2026 18:17:00
Güncellenme:
İHA
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Manavgat’ta turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15’i turist 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15’i turist 17 kişi yaralandı.

Manavgat D400 Karayolu’nda saat 17.15 sıralarında meydana gelen kazada, tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15’i turist 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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