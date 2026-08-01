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Manavgatlı Öğrencilerin Cumhuriyet ve Kültür Yolculuğu

Manavgatlı Öğrencilerin Cumhuriyet ve Kültür Yolculuğu

1.08.2026 19:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Manavgatlı Öğrencilerin Cumhuriyet ve Kültür Yolculuğu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Manavgat Şubesi ile Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK), ortaöğretim öğrencilerini Cumhuriyetin kalbine götürdü. İki günlük Ankara–Eskişehir gezisi, gençlere hem tarih hem kültürle dolu unutulmaz bir deneyim sundu.
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Manavgat Şubesi ile Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK), ortaöğretim öğrencilerine Cumhuriyetin değerlerini yerinde tanıma fırsatı sundu. 31 Temmuz – 1 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Ankara–Eskişehir Kültür Gezisi, gençleri hem tarih hem kültürle buluşturdu.

Gezi, ÇYDD Manavgat Şube Başkanı Emine Akdemir Çataltaş, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Örüç, Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyeleri Feyda Dursun, Zeliha Acar, Özlem Okucu, Behircan Demir gözetiminde; CUMOK Ankara Dönem Sözcüsü Nejdet Özer’in ve ÇYYD Manavgat Şubesi üyesi Cavidan Hanse’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Böylesine iş birliğiyle hayata geçen etkinlik, gençlere Cumhuriyetin tarihsel mirasını ve kültürel değerlerini yerinde görme imkânı sağladı.

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ANKARA’DA CUMHURİYETİN KALBİNE YOLCULUK

Manavgat’tan hareket eden öğrenciler, Ankara’da ilk olarak Ulus Meydanı’nda kahvaltıyla güne başladı. Ardından I. ve II. TBMM binaları, Anıtkabir, Çankaya Köşkü ve Ankara Kalesi ziyaret edildi. Profesyonel turizm rehberi Pınar Senar Akalın’ın eşliğinde gezilerini yapan öğrenciler ayrıca Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosuna giderek basın tarihine de tanıklık etti. 

Ziyaret sırasında ÇYDD Manavgat Şube Başkanı Emine Akdemir Çataltaş, böyle bir geziyi uzun süredir planladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Öğrencilerin üç yıldır istediği geziyi nihayet gerçekleştirdik. Bu yıl hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Bu nedenle hem Cumhuriyet Gazetesi’ne hem de CUMOK’a şükranlarımızı ifade edebilmek için buradayız.”

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Çataltaş, Cumhuriyet Gazetesi’nin misafirperverliği nedeniyle İdare Müdürü Mahmut Soyuer’e bir plaket sundu.

Öğrenciler, daha sonra Cumhuriyet Gazetesinin Haber Merkezi’ni de ziyaret ettiler, deneyimli gazetecilere sorular sorarak bilgi naldılar, yazarlara kitaplarını imzalattılar. Konuk öğrencilere Cumhuriyet kitapları ve Nutuk kitabı armağan edildi.

Gezinin ikinci günü Eskişehir’de geçti. Öğrenciler, Devrim Arabaları Müzesi, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı (Masal Şatosu), Odunpazarı Tarihi Bölgesi ve Porsuk Çayı çevresini gezerek hem kültürel mirası hem de modern şehir yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu.

GENÇLER İÇİN UNUTULMAZ BİR DENEYİM

ÇYDD Manavgat Şubesi ve CUMOK’un ortaklaşa düzenlediği bu gezi, gençlerin Cumhuriyetin değerlerini yerinde öğrenmelerine, kültürel mirasla bağ kurmalarına ve yeni dostluklar edinmelerine vesile oldu.

Katılımcılar, hem tarih hem de kültürle dolu iki günün ardından Manavgat’a unutulmaz anılarla döndü.

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