Manavgat'ta cinayet: Selim İyiol, kimliği belirsiz kişilerce vuruldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Selim İyiol (25), şelale yakınlarında tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 05.00 sıralarında Manavgat Şelalesi'nin 500 metre yakınında, Oymapınar yolunda meydana geldi. Selim İyiol, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, İyiol'un öldüğünü belirledi. Selim İyiol'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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