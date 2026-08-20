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'Manifest' çıkışıyla gündeme gelen AKP'li belediye başkanı kaza yaptı

'Manifest' çıkışıyla gündeme gelen AKP'li belediye başkanı kaza yaptı

20.08.2026 19:59:00
Güncellenme:
DHA
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'Manifest' çıkışıyla gündeme gelen AKP'li belediye başkanı kaza yaptı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içerisinde bulunduğu belediyeye ait Togg marka cip, bir iş yeri açılışına giderken zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada Aşgın ve beraberindekiler yara almazken, 4 araçta maddi hasar oluştu.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Ata Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir iş yerinin açılışına gitmek üzere yola çıkan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içerisinde bulunduğu cip, aynı yönde giden ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar oluştu. Başkan Aşgın ile beraberindekilerin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, müzik grubu Manifest'in kentte konser vermesi talebini "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" diyerek reddetmişti.

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