‘Manifest’ grubu menajeri Tolga Akış’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Kamuoyunda ‘Manifest’ olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı.
Akış’ın Adli Tıp Kurumu’nca alınan kan idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, test sonucunun negatif çıktığı aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Tolga Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Söz konusu soruşturma kapsamında 27 Ağustos'ta gözaltına alınan Akış’ın Adli Tıp Kurumu’nca kan idrar ve saç örnekleri alınmıştı.
,28 Ağustos'ta sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Tolga Akış, savcılık ifadesinin ardından “müstehcenlik” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Tolga Akış, cezaevine gönderilmişti.