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Manisa'da 11 yıl önce işlenen Meral Babacan cinayeti aydınlatıldı: Plastik parça katili ortaya çıkardı

Manisa'da 11 yıl önce işlenen Meral Babacan cinayeti aydınlatıldı: Plastik parça katili ortaya çıkardı

27.09.2026 10:29:00
Güncellenme:
ANKA
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Manisa'da 11 yıl önce işlenen Meral Babacan cinayeti aydınlatıldı: Plastik parça katili ortaya çıkardı

Manisa'da 2015 yılında işlenen ve faili belirlenemeyen Meral Babacan cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yeniden yürüttüğü çalışma sonucu aydınlatıldı. Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 6 Temmuz 2015'te Akhisar-Manisa Karayolu üzerinde Meral Babacan'ın cesedinin bulunmasının ardından başlatılan ve faili tespit edilemeyen dosya, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeniden incelemeye alındı.

Çalışmalar kapsamında olay yerinde bulunan plastik parçanın belirli bir marka ve model araca ait yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay gününe ait KGYS kayıtları, zaman ve mesafe ölçümleriyle yeniden incelendi.

İncelemelerde, olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle uyumlu bir aracın olay saatinde bölgede olduğu belirlendi.

Aracın 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığı tespit edildi. Mevcut sahibiyle yapılan görüşmede, aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı.

Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç., JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

İlgili Konular: #Cinayet #Manisa #JASAT

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